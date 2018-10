EU-Parlamentets formand fortæller, at Theresa May lignede en, der ønsker en aftale. Men hun kom ikke med nyt.

Bruxelles. Fastlåste forhandlinger mellem EU og Storbritannien kalder på kreative løsninger, har EU-præsident Donald Tusk sagt, og polakken mener, at de idéer skal udklækkes i London.

Men appellen har ramt et døvt øre hos den britiske premierminister, Theresa May, skal man tro EU-Parlamentets formand, Antonio Tajani.

- Der var intet substantielt nyt i indholdet, siger parlamentsformanden.

Tajani var til stede i lokalet - med alle antenner ude - da May orienterede de øvrige stats- og regeringschefer om briternes afsked med EU - brexit.

Italieneren hæfter sig ved, at stemningen var en anden, end den var på et topmøde i sidste måned i Salzburg, hvorfra May rejste lettere oprørt hjem.

- Jeg vil være optimistisk. Den politiske besked fra May er en positiv politisk melding. Hun ønsker en aftale. Kropssproget er mere positivt end tidligere, siger Tajani.

Formanden for parlamentet, der også skal stemme om udtrædelsesaftalen med briterne, hvis den kommer, talte også selv for EU-landenes ledere.

Han sagde blandt andet, at han støtter en treårig overgangsperiode.

Indtil videre er parterne enige om, at der skal være en overgangsperiode frem til udgangen af 2020, hvis de ellers kan blive enige om hele udtrædelsesaftalen.

Under sidste uges intense møder mellem EU-Kommissionens forhandlerhold og de britiske forhandlere blev det ifølge chefforhandler Michel Barnier fra EU's side nævnt, at man kan forlænge overgangsperioden med et år.

Ifølge Tajani forholdt May sig onsdag aften neutralt til det spørgsmål.

