Underhuset indleder tirsdag flere dage lang debat om premierminister Theresa Mays udskældte brexitplan.

Underhuset i det britiske parlament tager tirsdag hul på en fem dage lang debat om premierminister Theresa Mays plan for Storbritanniens udtræden af EU.

Debatten efterfølges af en afstemning. Den kan blive afgørende for både Storbritanniens fremtid og Mays politiske karriere.

Den konservative premierminister og EU blev i november enige om betingelserne for en skilsmisse.

Men aftalen er ikke faldet i god jord hjemme i London.

Tværtimod bliver den kritiseret af både oppositionen og af flere af Mays partifæller.

May vil i sin tale gentage, at den aftale, hun har fået i hus, er den eneste farbare vej for et gnidningsfrit brexit, når parterne går hver til sit i slutningen af marts.

- Det her er aftalen, som leverer til det britiske folk, vil hun sige ifølge uddrag fra talen, som medier på forhånd har fået udleveret.

Theresa May har tidligere advaret om, at Storbritannien risikerer at forlade EU uden en aftale, hvis hendes plan bliver forkastet.

Et scenarie, som ifølge økonomer kan udløse en alvorlig recession.

Afstemningen i juni 2016, hvor 52 procent stemte for at forlade EU, skabte dyb splittelse i det britiske samfund. Bølgerne går stadig højt.

De mest indædte EU-skeptikere i Mays konservative parti kritiserer aftalen for ikke at kappe alle bånd mellem Storbritannien og Bruxelles.

Og arbejderpartiet Labour har på forhånd sammen med de øvrige oppositionspartier afvist Mays udspil.

Mays lille nordirske støtteparti, DUP, vender også ryggen til.

- Det er den dårlige aftale, som premierministeren sagde, at hun aldrig ville gå med til, sagde DUP-parlamentsmedlem Sammy Wilson mandag.

Samtidig dukker muligheden for at holde en ny afstemning konstant op i debatten.

Labour har talt om det. Og mandag afleverede en gruppe EU-positive parlamentsmedlemmer en liste med én million underskrifter fra folk som ønsker en ny afstemning.

- Kigger man tilbage, så var problemet med den første afstemning, at ingen vidste, hvad en udtræden betød, siger den tidligere konservative undervisningsminister Justine Greening.

/ritzau/AFP