I sine sidste ord som premierminister i Storbritannien takker Theresa May kolleger og folket for tillid.

Det umiddelbart vigtigste, som den næste britiske premierminister skal, er at levere et brexit, der fungerer for hele Storbritannien.

Sådan lød det sidste råd, som briternes afgående premierminister, Theresa May, onsdag gav i en kort afskedstale foran premierministerboligen i Downing Street 10.

I kongeblå spadseredragt og med sit korte, grå hår strøget tilbage talte May til fremmødte journalister og medarbejdere fra Downing Street.

I talen takkede May både dem, hun har arbejdet sammen med, og de britiske borgere for tilliden.

- Tak, fordi I har sat jeres lid til mig, og fordi I har givet mig chancen, sagde May, mens hendes mand, Philip May, stod ved hendes side.

Theresa May påpegede, at økonomien i landet er forbedret med hende ved roret, og at hun har kæmpet for britiske værdier internationalt.

Kort efter satte den afgående leder kurs mod den britiske dronning på Buckingham Palace, hvor hun formelt indgav sin opsigelse.

May meddelte sin afsked i maj, efter at hun måtte opgive at få opbakning i parlamentet til den skilsmisseaftale, som hun havde forhandlet med EU.

Mays efterfølger, partifællen Boris Johnson, er også kørt til dronningen, hvor han formelt skal indsættes som premierminister senere onsdag.

Den tidligere udenrigsminister og London-borgmester skal både overtage hendes post som leder af Det Konservative Parti og af landet.

Den 55-årige Johnson, der er udtalt tilhænger af brexit, har godt tre måneder til at få brexit på plads. Den nuværende dato er senest 31. oktober.

Boris Johnson har på forhånd sagt, at Storbritannien forlader EU som planlagt senest 31. oktober - aftale eller ej. Det løfte gentog han i sin sejrstale, da han tirsdag blev kåret som vinder af formandsvalget i Det Konservative Parti.

/ritzau/