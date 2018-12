Nazister! Forrædere! Skældsordene fløj i luften fra vrede englændere, der tirsdag havde taget plads foran parlamentet i London efter den britiske premierministers beslutning om at udsætte Brexit-afstemning.

En kvinde med sin oldefars britiske flag fra 1. Verdenskrig viklet rundt om skuldrene står omgivet af en gruppe fortalere for EU. De maser ind i hende med deres skilte ”We are not gonna Brexit” for at få hende til at tie. Men kvinden råber bare højere, så man ikke er tvivl om, at hun ønsker at forlade EU. ”Nazister,” hvæser hun til mængden af fortalere omkring hende.

Brexit demonstrationer uden for parlamentet i London.

Foran parlamentet i London, hvor BT er på plads, er samlet flere hundrede mennesker – der enten er for eller imod Brexit. Mange er iklædt i blå-røde farver, der matcher Union Jack og med skilte i alskens farver. Selv busserne, der kører forbi på gaden, er iklædt sig kampråb for eller imod. ”Stop Brexit – invest in jobs and training” eller ”Bullocks to Brexit – it’s not a done deal”, lyder det blandt andet.

Brexit demonstrationer uden for parlamentet i London. En kvinde med britisk flag diskuterer og råber af pro-EU demonstranter.

I går skulle ellers have været dagen, hvor ’skilsmisse-aftalen’ med de resterende EU lande skulle stemmes igennem i det britiske underhus, men som den britiske premierminister Theresa May altså mandag valgte at udskyde på ubestemt tid. Opbakningen til aftalen fra både dele af hende eget konservative parti, dets allierede og oppositionen var ikke til stede.

Brexit demonstrationer uden for parlamentet i London.

En af de fremmødte demonstranter foran parlamentet, Sue Quinlan, der er fortaler for at blive i EU, er ked af kaos og splittelse i befolkningen:

Jeg tror, vi går en mørk fremtid i møde. Hvem tror de (modstandere af EU, red) vil betale regningen, hvis vi ikke får en aftale på plads? Hvad skal der ske med vores industri? Jeg tror, at folk er blevet klogere på, hvad et Brexit reelt vil betyde nu, frem for da vi stemte første gang. Derfor synes jeg, vi skal have endnu en folkeafstemning,” siger hun.

Netop dette frygter en fortaler for Brexit, Linda Smith, der som mange af de andre demonstranter holder en kæmpe blå-gul EU-fane i hånden.

”Jeg kan godt frygte, at de unge, der snart kan stemme, vil stemme for at blive i EU, fordi de bliver påvirkede af deres skolelærere. Men hvis det kommer så vidt, så bare kom an!,” siger hun.

En gruppe mænd ikke så langt derfra har været på pladsen foran parlamentet hver eneste dag de seneste 16 mdr. for at demonstrere. De frygter, at et Brexit vil blive ’en motorvej for højrefløjen’.

”Det vil blive lettere at smide udlændinge ud af landet, hvis vi går ud af EU,” siger den tidligere veteran Steve Gavin.

Steve Gavin. Pro EU. Brexit demonstrationer uden for parlamentet i London.

En kvinde med blåt hår, Fiona Cooper, bakker op:

”Jeg kan godt lide vores multietnicitet her i landet,” siger hun.

Fiona Cooper. Pro-EU. Brexit demonstrationer uden for parlamentet i London.

Men ikke alle er lige begejstrede:

”Det er den værste aftale i historien,” siger en ung mand, Rob Bates, der gerne så et snarligt Brexit.

Rob Bates. Pro Brexit. Brexit demonstrationer uden for parlamentet i London.

Theresa Mays Brexit aftale er en såkaldt blød Brexit. Den holder briterne i EU’s toldunion og i det indre marked frem til udgangen af 2020. Alternativet er en hård brexit – en skilsmisse uden aftale.

Den kommer d. 29 marts, hvis Storbritannien og EU stadig ikke er enige om deres fremtidige forhold.