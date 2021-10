Hendes søster havde bedt hende om at være forsigtig. Alligevel ser det nu ud til, at søsterens værste frygt endte med at blive en realitet.

Det var meningen, at amerikanske May 'Maya' Millete skulle rejse afsted til skistedet Big Bear med sin mand og deres tre børn for at fejre datterens fødselsdag. Men dagen før afgang forsvandt hun.

Siden den 7. januar har ingen set noget til den 40-årige kvinde fra det sydlige Californien.

Den savnede kvindes familie har i tiden efter sammen med politiet forsøgt at finde ud af, hvad der skete med hende – og nu ser det ud til, at sagen kan være blevet løst.

Tirsdag blev hendes ægtemand, Larry Milette, anholdt og sigtet for at have dræbt sin hustru.

Sigtelsen er blevet rejst, selvom det endnu ikke er lykkedes politiet at finde den forsvundne kvinde. Hverken levende eller død. Det skriver People og NBC San Diego.

»Jeg kan ikke forklare, hvordan jeg har det lige nu. Det er hårdt at forstå. Vi håbede stadig på at finde hende i live,« fortæller Mayas søster, Maricris Drouaillet, til People.

Det havde været planen, at Maya sammen med sin mand og deres tre børn på henholdsvis fire, ni og 11 år den 8. januar i år skulle rejse til Big Bear for at fejre datterens fødselsdag.

Men de nåede aldrig at komme afsted, for den 7. januar forsvandt Maya sporløst fra deres hjem.

Seks måneder senere kunne politiet oplyse, at Larry Milette var 'en person af interesse' i sagen – og tirsdag blev han anholdt og sigtet for drab:

»Vores anstrengelser udmundede i sidste ende i forskellige stykker af beviser, der nu er blevet klare og overvældende. Larry Milette, Mays ægtemand, er ansvarlig for Mays drab og forsvinden,« fortalte chefen for politiet i Chula Vista, Roxana Kennedy, på et efterfølgende pressemøde.

Til People fortæller søsteren, Maricris Drouaillet, at den sidste gang, familien så Maya, var på en campingtur hen over nytåret.

Undervejs på turen afslørede Maya, at hun planlagde at gå fra Larry efter 20 års ægteskab.

Samme dag, som hun forsvandt, havde hun besøgt en skilsmisseadvokat.

»På vores campingtur, da hun fortalte os om, at hun ville søge om skilsmisse, bad jeg hende om at være forsigtig. Jeg sagde, hun skulle være forsigtig,« siger Maricris Drouaillet.

Politiet efterforsker fortsat sagen – også med henblik på at finde Mayas lig.

Larry Millete har hele tiden afvist, at han skulle have noget med sin hustrus forsvinden at gøre.