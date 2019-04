Alle politiske partier i Nordirland indkaldes af den britiske og irske regering til nye forhandlinger.

En tumultarisk tid i nordirsk politik skal afløses af nye forsøg på at nå til politisk enighed i landet, mener regeringslederne i Irland og Storbritannien.

Derfor vil premierminister Leo Varadkar fra Irland og Theresa May fra Storbritannien forsøge at genstarte politiske forhandlinger i det nordirske parlament. Det har siden valget i marts 2017 ikke været muligt at danne regering.

Fredag har Varadkar og May i en fælles udtalelse opfordret til at den seneste tids uro afløses af nye politiske forhandlinger.

- Vi er blevet enige om at etablere en ny proces for politiske forhandlinger, der involverer alle de store politiske partier i Nordirland sammen med britiske og irske regering.

Landet har i flere årtier haft spændinger mellem de, der ønsker at tilhøre Storbritannien, og de, der ønsker at tilhøre Irland.

Siden det stod klart, at Storbritannien forlader EU, har det været et åbent spørgsmål, hvordan Nordirlands grænse til Irland fremover vil blive.

I henhold til den fredsaftale, der kaldes både Belfast-aftalen og Langfredagsaftalen, skal Storbritannien være en neutral mægler mellem de forskellige parter i det nordirske parlament.

Men siden juni 2017 har Theresa Mays regering i Storbritannien været afhængig af det nordirske parti DUP's stemmer.

Under sammenstød mellem politi og pro-irske uromagere blev en 29-årig journalist for nylig dræbt.

Ifølge Langfredagsaftalen skal Nordirland ledes af en førsteminister, ligesom eksempelvis Skotland også gøres. Aftalen anerkender også, at et flertal i Nordirland ønsker at tilhøre Storbritannien.

Derfor har Nordirland sit eget parlament med en regering. Samtidig sender Nordirland medlemmer til Storbritanniens parlament i London.

Med i aftalen er både Irland og de pro-irske partier som Séin Finn og en række pro-britiske partier. Et af de få partier, der i sin tid ikke var med i aftalen, var DUP.

/ritzau/Reuters