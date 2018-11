Storbritanniens premierminister afviser at svare på sin egen fremtid, hvis brexitaftale ikke godkendes.

Der bliver ikke flere forhandlinger eller en ny folkeafstemning om Storbritanniens exit fra EU, lyder det søndag fra landets premierminister, Theresa May.

Ved et topmøde søndag godkendte de resterede 27 regeringsledere i EU en aftale, som Storbritannien og EU har forhandlet på plads om briternes exit fra EU.

På et pressemøde efter godkendelsen siger May, at der nu bliver en hektisk debat i Storbritannien, inden parlamentet "før jul" vil afgøre sagen.

- Jeg har fokus på at argumentere for denne aftale. Hvis folk tror, at der er mere forhandling forude, så er dette ikke tilfældet. Dette er den bedst mulige aftale og den eneste mulige aftale, siger hun.

Derefter remsede hun sine argumenter op for, at det britiske parlament burde stemme for den aftale.

- Dette betyder en ende på den (arbejdskraftens, red.) frie bevægelighed. Det vil tillade os at indføre et immigrationssystem, der ikke er baseret på, hvor folk kommer fra, men hvilke kvalifikationer de har, siger hun.

- Vi får selv kontrol med hvem, der kan fiske i vores farvande.

To gange blev Theresa May spurgt direkte, om hun kan blive som regeringsleder, hvis aftalen bliver stemt ned i det britiske parlament.

Begge gange svarede May med en række argumenter for, hvorfor det britiske parlament burde stemme for aftalen.

/ritzau/