EU har sagt, at man kan forlænge overgangsperiode efter brexit med et år, men Theresa May ønsker blot måneder.

Bruxelles. Der er dårlige nyheder for de mange briter, som drømmer om at slippe ud af EU så hurtigt som overhovedet muligt.

Den britiske premierminister, Theresa May, siger torsdag ved sin ankomst til et topmøde i Bruxelles, at regeringen er parat til at forlænge en overgangsperiode efter brexit med "nogle måneder".

Spørgsmålet har været centralt de seneste dage, efter at EU's chefforhandler for brexit, Michel Barnier, og hans hold af forhandlere har luftet idéen under forhandlingerne den seneste tid.

EU har foreslået - eller tilbudt - en forlængelse på et år. Men det ønsker May ikke.

Hun forventer slet ikke, at forlængelsen skal tages i brug. Den skal blot være aftalt som en sikkerhed.

- Jeg forventer, at overgangsperioden er slut med udgangen af december 2020, siger Theresa May.

