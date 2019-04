Den britiske premierminister anmoder i brev til EU-præsident, at brexit udsættes til 30. juni.

Theresa May skriver i brev til EU's præsident, Donald Tusk, at briterne vil forberede sig på at deltage i valget til Europa-Parlamentet, skriver Reuters.

Samtidig vil hun anmode om, at brexit udsættes til 30. juni.

Tusk har selv fredag foreslået en forlængelse på 12 måneder, bekræfter EU-kilder.

/ritzau/