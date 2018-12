EU's stats- og regeringschefer har fredag givet Theresa May løfter om mere afklaring, siger hun på pressemøde.

Dommen har været hård over Theresa Mays udbytte af et EU-topmøde om brexit i Bruxelles.

Kritikken går på, at hun ikke har sikret sig tilstrækkelig hjælp fra EU-kollegerne til at få sin brexitaftale godkendt i det britiske parlament.

Men fredag formiddag har den britiske premierminister - ifølge eget udsagn - haft held til at vinde yderligere løfter fra sine EU-kolleger.

- Samtaler med mine kolleger i dag har vist, at det er muligt at få yderligere afklaring (omkring bagstopperen i aftalen, red.), siger May.

Storbritannien forlader efter planen EU 29. marts 2019. En talskvinde for May har sagt, at en afstemning i Underhuset om aftalen bliver mellem 7. og 21. januar næste år.

- Der er stadig et arbejde, der skal gøres, og vi kommer i de kommende dage til at holde samtaler om, hvordan vi kan opnå disse yderligere forsikringer, som det britiske parlament skal bruge for at godkende aftalen, siger May.

Premierministeren har ifølge EU-diplomater antydet, at hun følger en totrinsstrategi i bestræbelserne på at skaffe grønt lys til aftalen.

Det var således hendes håb at få nogle uddybende forklaringer af emner i udtrædelsesaftalen på det netop afsluttede topmøde. Og dem fik hun torsdag. Hvad May mere vil kunne få, løfter hun ikke sløret for.

Ifølge flere EU-diplomater er det hendes plan, at disse løfter følger i januar, så hun kan vinde momentum til at få aftalen godkendt inden sin frist 21. januar.

- Jeg var krystalklar. Det er både i EU's og i Storbritanniens interesse, at vi får dette i mål. En brexit uden aftale er ikke i nogens interesse, siger May.

I det britiske parlament har forståelsen været, at May ville søge juridisk bindende løfter om, at Storbritannien ikke bliver fanget i EU-handelsregler for evigt under udtrædelsesaftalens såkaldte bagstopper.

Den nordirske bagstopper er et sikkerhedsnet, der vil tvinge Storbritannien til at følge EU's regler for handel, inden EU og briterne har fundet en løsning, der forhindrer en egentlig EU-grænse mellem Irland og Nordirland.

