Storbritannien er åbent for anderledes forhold til Rusland - hvis Moskva indstiller "fjendtlig indblanding".

Rusland må holde inde med en "uansvarlig og destabiliserende" adfærd, hvis det ønsker et bedre forhold til Vesten. Det siger den britiske premierminister, Theresa May, til den russiske præsident, Vladimir Putin, under G20-topmødet i Japan.

May, som mødte den russiske leder ved G20-topmødet i Osaka i Japan fredag, var meget ligefrem i sin kritik af Rusland.

- Normale forhold kan ikke genoprettes, før Moskva afslutter uansvarlige og destabiliserende aktiviteter, som truer Storbritannien og dets allierede, fastslog hun ifølge en talsperson for Downing Street 10.

Men May gjorde det også klart over for Putin, at Storbritannien er åbent for et anderledes forhold mellem de to lande - forudsat russerne holder inde med "fjendtlig indblanding i andre landes anliggender, desinformation og cyberangreb".

Forholdet mellem Rusland og Storbritannien blev stærkt kølnet, efter at briterne anklagede to officerer fra den russiske efterretningstjeneste GRU for at stå bag et nervegiftangreb på den tidligere russiske spion Sergej Skripal og hans datter i Salisbury i marts sidste år.

En britisk kvinde døde senere, efter at hun var kommet i kontakt med den anvendte nervegift.

- Anvendelse af dødelig nervegift på gaderne i Salisbury var del af et større mønster med uansvarlig opførsel. Det var en stærkt foragtelig handling, sagde May i Osaka.

Putin afviser briternes påstande og mener, at begge parter nu bør være i stand til at lægge sagen bag sig.

Den russiske præsident sagde forud for mødet med May i Japan, at "al den ballade om spioner og kontraspioner bør ikke ødelægge relationer mellem lande. Denne spionhistorie er ikke - som vi siger - fem kopeks værk."

Udtalelsen blev fremsat i et større interview, som Putin gav til The Financial Times inden G20-topmødet.

/ritzau/AFP