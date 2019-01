Tirsdag næste uge skal det britiske parlament tage stilling til Mays aftale om vilkårene for at forlade EU.

Om syv dage bliver medlemmerne i det britiske parlament tvunget til at tage et valg: Enten vil de støtte premierminister Theresa Mays foreslåede aftale om en skilsmisse med EU, eller også stemmer de den ned.

En talsmand for Theresa May bekræfter tirsdag efter et møde i regeringstoppen, at den meget omtalte og kritiserede aftale bliver sendt til afstemning i parlamentet 15. januar.

- Såfremt parlamentet vedtager en dagsorden, vil debatten blive åbnet i morgen (onsdag, red.). Premierminister har sagt, at hun vil slutte debatten næste tirsdag, hvorefter en afstemning vil finde sted, siger talsmanden til journalister.

Ifølge talsmanden har Theresa May på mødet med regeringstoppen fortalt, at det ikke bliver regeringens politik at udskyde artikel 50-processen, der omhandler Storbritanniens udmeldelse af EU.

/ritzau/Reuters