Størrelsen på ventet nederlag til May kan få afgørende betydning for fremtiden.

Den britiske premierminister, Theresa May, ventes at lide nederlag ved en historisk afstemning om hendes regerings brexitaftale med EU i parlamentet tirsdag aften.

Det skriver BBC og en række andre førende medier få timer før afstemningen, som oprindeligt skulle have fundet sted i december.

Den finder sted lidt over to måneder før briterne skal forlade EU den 29. marts. Hele landet er splittet i spørgsmålet om, hvad der skal ske, hvis May som ventet taber afstemningen

Parlamentarikere fra alle partier har taget et nederlag for May-regeringens brexitaftale for en næsten given ting under de seneste ugers debat, men der hersker usikkerhed om, hvor stort nederlaget bliver.

May har i gentagne taler og erklæringer appelleret til sine konservative partifæller og parlamentets øvrige medlemmer om at støtte aftalen, som er forhandlet på plads med EU, men hun synes at have talt for døve øren.

- Når historiebøgerne bliver skrevet vil folk se tilbage på dette parlament og spørge, om vi gjorde nok i forbindelse med landets udtræden af EU, sagde May i en appel til parlamentet tirsdag.

Resultatet af afstemningen ventes ifølge AFP at foreligge omkring klokken 21.15 dansk tid.

Størrelsen på hendes nederlag kan blive afgørende for, om hun vil gøre flere forsøg på at få en aftale på plads, om hun går af, om briterne udsætter deres udtræden af EU - eller om de overhovedet fortsætter brexitprocesen.

I den endelige debat op til afstemningen, der begyndte tirsdag eftermiddag, var der ikke tegn på et nyt momentum eller stemningsskift.

I en tale mandag fremholdt May et brev fra EU's ledere i et forsøg på at vinde mere opbakning til sin omstridte brexitaftale, som skal til afstemning tirsdag.

May talte navnligt om den såkaldte bagstopperaftale, som skal sikre, at der ikke skal etableres en fast grænse med kontroller mellem Irland og Nordirland.

- Vi kan undgå, at den overhovedet træder i kraft, sagde May med henvisning til, at EU-cheferne bekræfter, at de vil arbejde intenst på at forhindre, at den i Storbritannien så forhadte aftale om en bagstopper for Nordirland kommer i anvendelse.

- Denne foreliggende aftale er den eneste praktiske mulighed, sagde May og advarede om, at en situation uden en brexitaftale kan true hele Storbritanniens fremtid, da det kan føre til skotsk løsrivelse.

- Tag og se på denne aftale endnu engang, sagde hun.

