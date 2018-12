Under præsentation vil Theresa May bede EU-landene om garantier i forhold til skilsmisseaftalen med EU.

Den britiske premierminister ankommer torsdag til Bruxelles med en mission om at søge forsikringer fra EU-landene i forhold til den i Storbritannien så forhadte skilsmisseaftale med EU.

Men hun er klar over, at det bliver svært at få de tilkendegivelser, der vil gøre, at de britiske parlamentarikere kan sluge aftalen.

- Jeg forventer ikke et umiddelbart gennembrud i dag. Men jeg håber, at vi kan begynde at arbejde så hurtigt som overhovedet muligt på de garantier, som er nødvendige, siger May på vej ind til mødet.

Hun besluttede mandag i denne uge at udskyde en afstemning om brexitaftalen. Det gjorde hun, da det stod klart, at den ikke kunne opnå godkendelse i Underhuset.

Utilfredsheden og bekymringen retter sig især mod formuleringer i aftalen, der betyder, at briterne risikerer at blive fastlåst i et toldsamarbejde med EU på ubestemt tid. Det har den britiske regerings advokat konstateret.

May ønsker en udløbsdato for denne nødplan. Og hun har brug for "juridisk bindende" løfter om dette.

Det sidste har EU-landene ikke været villige til at se på. Og flere stats- og regeringschefer har desuden sagt, at det er udelukket med en genforhandling af aftalen. Den blev godkendt på et topmøde 25. november.

Luxembourgs premierminister, Xavier Bettel, gentager på vej ind til mødet, at han ikke er klar til at genforhandle.

- Vi kan ikke blive ved med at forhandle, siger han med en opgivende gestus.

Han tilføjer, at aftalen er "den bedste, man kan nå frem til".

Der har været tale om, at Theresa May kan få politiske hensigtserklæringer. Det bekræfter Bettel.

- Erklæringer kan vi tale om, men vi kan ikke forhandle igen. Hvis vi kan præcisere noget, så er jeg bestemt villig til at se på det. Jeg er åben for at hjælpe hende, siger Xavier Bettel.

Torsdag skal stats- og regeringscheferne først tale om den næste flerårige budgetramme, og derpå tager de en diskussion om udenrigsanliggender.

Derpå skal May præsentere sine brexitproblemer, hvorpå hun forlader lokalet, mens de øvrige ledere skal diskutere situationen med brexit.

