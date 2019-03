Det britiske parlament skal onsdag stemme om en række forslag til et blødt brexit - eller ny folkeafstemning.

Uden om regeringen vil parlamentets Underhus i London onsdag gennemføre flere afstemninger om en løsning på brexitkrisen.

Det er uden fortilfælde i parlamentet. Det kan varsle en ny dramatisk drejning, godt to uger før Storbritannien med den nuværende kurs dratter ud af EU. Det er 12. april.

Til afstemning ventes blandt andet et forslag om, at Storbritannien skal have en norsk ordning med EU. Et andet ventes at kræve en helt ny folkeafstemning om EU-medlemskabet.

Premierminister Theresa May har næsten tre år efter folkeafstemningen om EU ikke kunnet samle et flertal om den løsning, hun har forhandlet hjem med EU. Hverken i sit konservative parti eller i Underhuset.

Det er vejledende afstemninger, som lovgiverne skal i gang med onsdag. Altså hvad er deres foretrukne løsning. De kan svare ja på flere forslag til et blødt brexit, ja til en ny folkeafstemning eller helt aflyse artikel 50 fra EU-traktaten om udtræden.

Debatten starter klokken 16 dansk tid, og afstemningerne ventes afsluttet før klokken 22 dansk tid.

May er ikke bundet af afgørelserne, og hun forbereder sig på for tredje gang torsdag at lade parlamentet stemme om hendes plan for at forlade EU. Den er to gange tidligere blevet nedstemt med stort flertal.

Hun ved med sikkerhed, at en række af hendes egne konservative medlemmer, der hidtil har været loyale over for hende, ikke længere føler sig bundet. Det er den gruppe i Det Konservative Parti, der mener, at brexit er en stor fejltagelse.

Afstemningen onsdag er blevet en realitet, efter at Underhuset mandag vedtog et forslag fra den konservative lovgiver Oliver Letwin om at lade parlamentet stemme frit om brexit. Dermed er det parlamentet og ikke som vanligt regeringen, der sætter onsdagens dagsorden.

Det er parlamentets formand, John Bercow, som ene og alene bestemmer, hvilke forslag der skal til afstemning og i hvilken rækkefølge.

/ritzau/