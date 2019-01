Mandag holder Storbritanniens premierminister, Theresa May, en tale i parlamentet efter brexit-drøftelser.

I en tale i parlamentet i London afviser premierminister Theresa May, at hun vil ændre på den fredsaftale, der stoppede årtiers kampe i Nordirland.

- Vi må respektere Langfredagsaftalen og ikke oprette en "hård" grænse mellem Nordirland og Irland, siger Theresa May.

- Jeg må sige efter historier i pressen denne morgen, at jeg har aldrig overvejet at genforhandle den fredsaftale, siger hun.

I talen fremlægger May sin nye brexitplan. Efter et stort nederlag til den plan, hun tidligere havde forhandlet med EU, har hun haft flere politiske drøftelser.

Søndag aften skrev avisen The Daily Telegraph, at May overvejede en ny løsning på striden om den irske grænse, som har voldt problemer i brexitaftalen.

Her stod det, at hun angiveligt ville forsøge at genforhandle aftalen, men det afviser premierministeren.

- Jeg tror på, at vi kan skabe fremskridt, siger Theresa May om den såkaldte bagstopper.

May vil drøfte sagen med britiske parlamentarikere om mulige ændringer til den del af aftalen og derefter vende tilbage til forhandlingsbordet i Bruxelles.

Bagstopperaftalen skal sikre, at der ikke bliver etableret en fast grænse med kontrol mellem Irland og Nordirland.

I sidste uge led May et stort nederlag, da den brexitaftale, hun havde forhandlet med EU blev stemt ned i Underhuset. Her stemte blot 202 stemmer for og 432 imod aftalen.

Der er ikke længe til, at briterne efter planen skal forlade EU-samarbejdet, hvilket sker 29. marts 2019. Men det er endnu ikke lykkes parterne at nå til enighed om en aftale.

May afviser mandag, at der bliver en ny folkeafstemning om, hvorvidt briterne skal forlade unionen eller ej.

- Jeg mener ikke, at der er flertal i dette hus for at gå den vej, siger May i talen til Underhuset.

/ritzau/