Den britiske premierminister får hård kritik for ikke at have bragt forhandlinger med EU ud af et dødvande.

London. Den britiske premierminister, Theresa May, siger, at det er muligt, at Storbritannien vil bede om en forlænget overgangsperiode for at lette overgangen ved brexit.

- Der er visse omstændigheder, hvor man kan argumentere for, at en forlænget overgangsperiode vil være at foretrække, hvis vi er sikre på, at det kun drejer sig om en kortvarig periode, siger May.

Hun tilføjer dog, at en forlænget overgangsperiode grundlæggende ikke er ønskværdig, når Storbritannien skal forlade EU - også kaldet brexit.

- Men det er nødvendigt, at Storbritannien udforsker enhver mulighed for at få skabt dynamik i forhandlingerne, pointerer May, der i en tale i det britiske parlament mandag redegjorde for Brexit-forhandlingerne og EU-topmødet i sidste uge.

Hun har imidlertid skabt udbredt vrede ved at tale om muligheden for at få forhandlingerne med EU ud af et dødvande ved en forlænget overgangsperiode, der strækker sig ud over december 2020.

Dette har vakt harme både blandt EU-modstandere og EU-tilhængere i hendes eget konservative parti.

May siger, at 95 procent af en brexitaftale er på plads, men hun gentager sin modstand mod EU's forslag til en løsning på problemerne omkring den irske grænse.

I kølvandet på hendes omstridte udtalelser er der fremsat nogle meget hårde angreb mod premierministeren,

Flere parlamentsmedlemmer kritiserede efter sidste uges topmøde i EU Theresa May for ikke at have opnået nævneværdige fremskridt i forhandlingerne om brexit.

I sin tale fremhævede May alle de specifikke områder, hvor der allerede er indgået aftaler. Deriblandt skilsmisseregningen på 39 milliarder pund, ligesom der er opnået enighed om Gibraltar og soldaterne på Cypern.

Ifølge den irske udenrigsminister, Simon Coveney, kan en forlængelse af briternes overgangsperiode efter brexit ikke være et alternativ til den såkaldte bagstopper for Nordirland og Irland.

- Der vil ikke være nogen aftale om udtrækning uden bagstopperen.

Så er det sagt, siger Coveney til avisen Irish Times ifølge Reuters.

Bagstopperen handler om EU's nødplan for at undgå egentlig grænsekontrol mellem Nordirland og Irland.

Omfanget af modstanden mod Theresas planer kan komme til at stå klart onsdag, hvor tilhængere af briternes farvel til EU har planlagt et oprør med et lovforslag vedrørende Nordirland.

Ved EU-topmødet i Bruxelles syntes en aftale at være lige så langt væk, som den syntes at være det for flere måneder siden. EU-diplomater siger, at den britiske premierminister ikke er kommet med udspil, som kunne bryde dødvandet i forhandlingerne.

I sin tale i underhuset gentog May, at EU's oprindelige forslag til en løsning af grænsespørgsmålene på den irske ø er "uacceptabelt", fordi det vil føre til en ny toldgrænse mellem Nordirland og resten af Storbritannien.

/ritzau/Reuters