Den britiske regering forbereder sig på, at parlamentet muligvis forkaster den brexitaftale, May har fremlagt.

Der er en risiko for, at Storbritannien forlader EU uden en aftale til marts.

Hvis parlamentet ikke godkender den brexitaftale, som premierminister Theresa May har forhandlet på plads, kan der komme et brexit uden den såkaldte skilsmisseaftale.

Mandag eftermiddag taler May i parlamentet i endnu et forsøg på at overbevise skeptikerne om at sige ja til aftalen.

- Det her er den rette aftale for Storbritannien, fastholder hun i sin tale i Underhuset.

May tilføjer, at hvis aftalen bliver nedstemt, "er vi slået tilbage til start". Dermed vil landet blive kastet ud i stor usikkerhed.

- Ingen ved, hvad der vil ske, hvis denne aftale ikke bliver vedtaget. Det vil åbne op for mere splittelse og mere usikkerhed med alle de risici, det indebærer.

Brexitaftalen blev godkendt af EU's stats- og regeringschefer på et topmøde i Bruxelles søndag.

Blandt modstanderne af aftalen er oppositionsleder Jeremy Corbyn fra Labour. Han betegner aftalen som en "national selvskade" og mener, at parlamentet bør afvise den og få bedre betingelser på plads.

- Premierministeren har muligvis fået opbakning fra 27 regeringsledere. Men hun har mistet støtten herhjemme, siger Corbyn i parlamentet i London mandag.

Både EU og den britiske premierminister står fast på, at aftalen ikke kan genforhandles.

May enedes mandag med sine ledende ministre om at fortsætte forberedelserne i det tilfælde, at Storbritannien forlader EU uden en brexitaftale.

- Kabinettet holdt drøftelser om de forberedelser, der finder sted i det usandsynlige tilfælde, at Storbritannien udtræder, uden at en aftale er blevet godkendt, siger Mays talsmand.

En række af parlamentets medlemmer, heriblandt flere af Mays egne partifæller og regeringens lille nordirske støtteparti, DUP, har meddelt, at de ikke kan stemme for aftalen i dens nuværende form.

Mandag aften er May vært for en reception i embedsboligen i Downing Street for over hundrede ledere fra nogle af Storbritanniens største virksomheder.

