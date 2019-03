Forud for afgørende afstemning advarer Theresa May det britiske parlament mod at afvise hendes aftale med EU.

Hvis de britiske parlamentarikere tirsdag aften siger nej til premierminister Theresa Mays brexitaftale med de nye tillægsforsikringer fra EU, så kan det betyde, at briterne slet ikke kommer til at forlade EU.

Det siger May tirsdag eftermiddag i Underhuset, få timer før parlamentet for anden gang stemmer om hendes aftale.

- Hvis aftalen ikke går igennem, så kan vi have mistet brexit, siger May.

Det britiske parlament har fuld gang i debatten tirsdag forud for afstemningen. Den ventes at blive afholdt klokken 20.00 dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/AFP