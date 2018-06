Flere end 100 palæstinensere er blevet dræbt siden slutningen af marts, og det bekymrer Theresa May.

London. Da den britiske premierminister onsdag tog imod Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, lod Theresa May forstå, at hun er bekymret.

- Vi er bekymrede over tabet af palæstinensiske liv, siger Theresa May til Netanyahu, før de to skal tale sammen i London.

Den britiske regeringschef understreger, at Storbritannien respekterer Israels ret til selvforsvar.

Det var samme linje, som den britiske regering lagde i de urolige dage i maj, da mange palæstinensere blev dræbt og såret ved grænsen til Gazastriben.

Flere end 100 palæstinensere er blevet dræbt, siden ugentlige demonstrationer blev indledt 30. marts.

Det er ifølge May vigtigt, at der lægges en dæmper på situationen. Forhandlinger om en tostatsløsning, der har ligget på is siden 2014, skal tilbage på sporet, siger den britiske regeringschef.

Benjamin Netanyahu, der i øjeblikket er på en kort tur i flere europæiske hovedstader, skyder skylden på Hamas i Gazastriben.

- Jeg mener, at problemerne har rod i Hamas' grundliggende mål om at tilintetgøre Israel. Vi er ikke vidner til fredelig protest, siger Netanyahu.

Den israelske premierminister siger, at "Israel gør alt for at undgå ofre, og på samme tid skal vi beskytte israelske liv".

/ritzau/Reuters