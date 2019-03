May beder igen parlamentet om at støtte hendes brexitaftale. Alternativet er at aflyse eller udskyde brexit.

Premierminister Theresa May erkender i en tale i Underhuset mandag, at hun ikke har tilstrækkelig med opbakning i det britiske parlament til at kunne få vedtaget sin skilsmisseaftale med EU ved en ny afstemning.

Men det er endnu uklart, hvad der så er næste skridt i brexitsagaen.

May siger, at hun stadig forsøger at samle opbakning til sin brexitaftale, der er blevet afvist af parlamentet ved to tidligere afstemninger.

I sin tale trækker May linjerne op og gentager, hvor briterne står.

Udgangspunktet er lige nu, at Storbritannien forlader EU uden en aftale. Men det er en mulighed, som May selv vil tage af bordet.

- Medmindre dette Underhus vedtager det, kommer "no deal" ikke til at ske, siger hun.

Premierministeren tilføjer dog i senere bemærkninger, at regeringen fortsat forbereder sig på, at landet udtræder af EU uden en aftale.

Ifølge May er alternativerne "en anden form for brexit" eller en ny folkeafstemning.

- Men bundlinjen er, at hvis parlamentet ikke vedtager aftalen i denne uge, bliver vi nødt til at bede om endnu en udskydelse, siger May.

Oppositionsleder Jeremy Corbyn fra Labour mener, at tiden er inde til, at parlamentet tager kontrollen med processen.

Han betegner Mays tilgang til brexit som en "national forlegenhed", der kan ende med, at Storbritannien forlader EU uden en aftale.

