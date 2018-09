Den britiske leder lover nyt brexit-forslag, og det kommer ikke til at skubbe Nordirland væk fra kongeriget.

Salzburg. Storbritannien varsler et nyt forslag til, hvordan den sidste store knast i skilsmisseprocessen med EU kan løses.

Det omhandler uenigheder om, hvordan parterne skal håndtere grænsen mellem EU-medlemmet Irland og britiske Nordirland.

Premierministeren lover efter et EU-topmøde i Salzburg at fremlægge et nyt udspil.

- I får det nye forslag at se, når vi fremlægger det. Jeg kan klart fastslå, hvad jeg allerede har sagt, at vi bliver nødt til at sikre, at Nordirland ikke skæres væk fra resten af Storbritannien, siger May efter mødet.

Hun har afvist EU's idé til en nødplan for grænsen. Men hun fastholder, at der naturligvis skal findes en sådan.

- Vi er begge enige om, at vi ikke kan have en udtrædelsesaftale uden en juridisk bindende bagstopper. Men den bagstopper kan ikke dele Storbritannien i to toldzoner. Vi fremlægger snarest vores eget forslag, siger May.

Udover grænsen skal parterne blive enige om en politisk erklæring om, hvordan forholdet skal se ud i fremtiden.

EU-præsident Donald Tusk forkaster efter topmødet Mays oplæg til dette.

- Det kommer ikke til at virke, siger han.

Det vil ødelægge EU's indre marked, mener præsidenten, og den danske statsminister deler det standpunkt.

- Storbritannien kan ikke både forlade toldunionen og forbeholde sig ret til at lave aftaler med andre uden om EU - og så i virkeligheden være med i EU's indre marked via en bagdør i Irland. Det kan ikke lade sig gøre, siger Lars Løkke Rasmussen (V).

Det skal løses, siger statsministeren, og "det er i høj grad Storbritannien", der skal være med til at "levere de løsninger".

Theresa May anerkendte, at der er noget at arbejde med på det punkt. Det lyder dog til, at hun ikke kan acceptere EU-landenes holdning.

- Ja, der er bekymringer, og jeg vil gerne vide, hvad de går på, siger May.

Hun erklærer sig trods dette overbevist om, at parterne kan nå til enighed om en aftale, før Storbritannien forlader EU 29. marts næste år.

/ritzau/