Man må ændre opfattelsen af, at bagstopperen i briternes udtrædelsesaftale er en fælde, siger britisk leder.

Det forekommer at være en umulig mission for premierminister Theresa May at få en brexitaftale godkendt i det britiske parlament.

Torsdag aften forsøgte hun at overbevise de øvrige stats- og regeringschefer i EU om, at hun kan lykkes med projektet - hvis hun får de rette løfter.

- Med de rette forsikringer kan aftalen gå igennem, sagde May til sine kolleger.

Det fremgår af en udskrift fra den britiske EU-delegation af hendes budskab til de øvrige 27 ledere.

Briterne er skræmte over risikoen for, at de ikke kan slippe ud af et toldsamarbejde med EU.

Det skyldes den såkaldte bagstopper, der har været den vanskeligste del at nå til enighed om. Formålet er at undgå en egentlig grænse mellem Nordirland og Irland, da det kan puste til den skrøbelige fred.

Bagstopperen er en nødplan, der ifølge medlemslandene kun skal træde i kraft, hvis parterne ikke inden en overgangsperiode har indgået en aftale om det fremtidige forhold.

For nylig sagde den britiske regerings advokat, at briterne risikerer at blive fanget i denne bagstopper - og dermed i et toldsamarbejde med EU - på ubestemt tid. Det er et skræmmescenario for mange briter.

- Vi bliver nødt til at ændre opfattelsen af, at denne bagstopper kan blive en fælde, som Storbritannien ikke kan slippe ud af, sagde Theresa May.

- Indtil det sker, vil aftalen - vores aftale - være i fare, sagde hun til sine EU-kolleger.

May forsøgte også at forsikre stats- og regeringscheferne om, at hun kan få aftalen igennem.

- Der er et flertal i mit parlament, som ønsker at forlade EU med en aftale.

Efter Mays præsentation af den svære situation i det britiske parlament sendte de hende hjem.

Derpå kunne de indlede drøftelser af, hvordan de kan forhindre, at Storbritannien forlader EU uden en aftale, da det ventes at blive både dyrt og kaotisk.

/ritzau/