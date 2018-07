For at bløde en smule op for to dages hård brexitdebat i det britiske parlament kommer May kritikere i møde.

London. Efter hård kritik i parlamentet bukker den britiske premierminister, Theresa May, sig for kritikere i sit eget parti.

De har kritiseret premierministeren for at løbe fra sit løfte om et "rent brud med EU", hvilket nu får May til at acceptere, at hun må ændre i regeringens hvidbog, en rapport der skal oplyse om den overordnede strategi for brexit.

Imødekommenheden kommer, efter at May mandag har måttet stå model til kritik fra begge sider i parlamentet, hvor der både mandag og tirsdag diskuteres aspekter ved brexit-planen.

Ifølge en talsmand for regeringen vil May acceptere fire ændringer til hvidbogen.

De drejer sig om regeringens toldlovgivning, og der er ifølge talsmanden mest af alt tale om sproglige justeringer, der skal understrege, at inddrivelsen af told og skat skal være gensidig.

Ifølge talsmanden skal justeringerne gøre Mays brexit-plan mere spiselig, og de er "på linje" med den hvidbog, som regeringens ministre godkendte tidligere på måneden.

Samtidig har May mandag i parlamentet nægtet, at hendes plan for brexit skulle være død.

Godkendelsen af ændringerne til hvidbogen fik dog ikke debatten i parlamentet til at forstumme mandag.

Blandt de hårdeste kritikere var den konservative pro-EU politiker Anna Soubry, der i parlamentet sagde:

- Den eneste grund til, at regeringen har accepteret disse ændringer, er fordi, at den er bange for omkring 40 medlemmer af parlamentet, de hårdeste ingen-aftale brexiteers, som skulle være blevet afvist for lang tid siden, siger hun.

Mays hvidbog har allerede ført dramatik med sig i hendes parti.

To af Mays vigtige ministre valgte at forlade regeringen i protest mod planen.

De to ministre, som ville have et "hårdt brexit" med et klart brud med EU, var David Davis, der som brexitminister stod for forhandlingerne med EU.

Den anden var Boris Johnson, der var udenrigsminister og en af de mest markante fortalere for EU-modstanderne.

/ritzau/