Premierminister Theresa May vil fredag for tredje gang forsøge at få vedtaget en brexitplan i parlamentet.

Det oplyser den ansvarlige minister for parlamentariske anliggender, Andrea Leadsom.

»Den eneste måde, vi kan sikre, at vi træder ud i god tid 22. maj, er ved at godkende aftalen klokken 11 (klokken 12, dansk tid, red.) den 29. marts,« siger hun ifølge AFP.

Men det er ikke sikkert, at May overhovedet får lov til at gennemføre afstemningen.

Andrea Leadsom siger, at regeringen endnu ikke har fået afklaret, om parlamentets formand, John Bercow, vil tillade afstemningen.

Bercow gentog senest onsdag, at han ikke vil sende en brexitplan til afstemning, hvis den stort set er identisk med de planer om en EU-skilsmisse, som to gange er nedstemt i parlamentet.

Planen om brexit er indgået mellem May og EU.

Tidligere torsdag sagde lederen af det konservative nordirske parti DUP, Arlene Foster, at hendes parti ikke kan stemme for brexitplanen. DUP er støtteparti for regeringen, og dets 10 stemmer i parlamentet kan være afgørende for regeringen.

Der var onsdag meldinger fra flere prominente konservative EU-modstandere, der to gange har stemt imod Mays plan, som nu ville støtte den alligevel som det mindste onde.

Blandt dem er tidligere udenrigsminister Boris Johnson og Jacob Rees-Mogg.

Men torsdag citeres Johnson af avisen Evening Standard for at sige, at der ikke bliver noget af Mays plan.

'Boris: Mays aftale er død' lyder det på avisens forside.

Selv om han onsdag udtrykte støtte til Mays plan, så skal han ifølge avisen have sagt til venner, at 'den er alligevel død'.

Onsdag havde parlamentet taget taktstokken med en række vejledende afstemninger. Der var otte i alt. De fleste lagde op til et blødere brexit i forhold til den plan, som May forsøger at få igennem.

Men ingen af dem samlede flertal.

Briterne er i kamp mod tiden - for EU har stillet et brexit-ultimatum:

Hvis ikke briterne får vedtaget en udtrædelsesaftale fra EU i denne uge, forlænges artikel 50 kun til 12. april.

Det oplyser EU-Kommissionen.

Parlamentet har to gange nedstemt den udtrædelsesaftale, som den britiske regering har fremlagt.

Det har i to år været meningen, at den britiske udtrædelse skulle effektueres fredag 29. marts.

Men på et topmøde i sidste uge gik de øvrige EU-lande med til at skubbe brexitdatoen til 22. maj. Det var dog på betingelse af, at det britiske parlament senest i indeværende uge godkendte udtrædelsesaftalen.

Torsdagens udtalelse fra EU-Kommissionen er altså en bekræftelse af det, der kom ud af sidste uges EU-topmøde.

EU-Kommissionens melding kommer i kølvandet på en række vejledende afstemninger onsdag aften i det britiske parlament. Her blev otte forskellige alternativer til udtrædelsesaftalen stemt ned.

»Vi talte otte nej'er i går aftes. Nu skal vi bruge et ja til vejen frem,« siger EU-Kommissionens cheftalsmand, Margaritis Schinas.