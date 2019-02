Et flertal har stemt et forslag ned om at genbekræfte støtte til, at May søger ændringer til brexitplan.

Den britiske premierminister, Theresa May, fortsætter med at søge ændringer til sin brexitaftale med EU trods nederlag i symbolsk afstemning i Underhuset.

Det meddeler en talsmand fra hendes kontor.

- Regeringen vil fortsætte med at forfølge dette med EU for at sikre, at vi træder ud til tiden 29. marts, lyder det.

Torsdag stemte et flertal nej til et forslag om at genbekræfte parlamentets støtte til, at May kan ændre dele af den skilsmisseaftale, som er forhandlet med EU.

Afstemningen er dog symbolsk. Derfor er det ikke nødvendigt for May at handle efter resultatet, selv om hun ikke har direkte opbakning.

Men talsmanden siger, at den konservative May vurderer, at de konservative parlamentsmedlemmer fortsat vil have hende til at genforhandle aftalen.

Ifølge May stemte de imod regeringens forslag torsdag, fordi de er bekymrede over udsigten til at tage muligheden for et "no deal-brexit" af bordet.

Efter planen skal Storbritannien forlade EU den 29. marts.

Sidst i januar stemte selv samme parlament om syv ændringsforslag til briternes aftale med EU, hvor to blev vedtaget.

Det ene var en hensigtserklæring, om at briterne ikke kan forlade EU uden en aftale. Derudover stemte de for, at aftalen for den irsk-nordiske grænse skulle ændres.

/ritzau/Reuters