Spørgsmålet om fremtiden efter EU-skilsmissen har splittet Mays regering, der nu skulle være nået til enighed.

Efter et 12-timers langt møde er den britiske regering internt nået frem til en "kollektiv" aftale om Storbritanniens fremtid uden for EU.

Hele regeringen var samlet ved et ministermøde nordvest for London, skriver flere internationale medier, herunder BBC.

Ifølge den britiske premierminister, Theresa May, er det lykkedes hende at få opbakning til en plan for frihandel med EU for industri- og landbrugsvarer.



I videoen foroven: Theresa May fortæller om det ønskelige resultat af Brexit – forud for fredagens maratonmøde.

May har været under stort internt pres fra ministre, som ønsker en hårdere kurs for briternes exit, end den May har lagt op til.

Regeringen støtter desuden en plan for toldhandel, som skal være "forretningsvenlig".

Mødet er blevet afsluttet sent fredag aften dansk tid, hvorfor det endnu er småt med detaljer om aftalen.



