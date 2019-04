Tirsdag vil May både flyve til Berlin og Paris for at mødes med de største EU-ledere inden topmøde onsdag.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, skal tirsdag mødes med den franske præsident, Emmanuel Macron, og den tyske forbundskansler, Angela Merkel.

May rejser til Berlin og dernæst Paris for at tale om brexit, dagen inden EU-lederne skal mødes ved et topmøde i Bruxelles.

Det skriver Sky News.

EU-lederne mødes onsdag til et krisemøde arrangeret af EU-præsident Donald Tusk for at diskutere brexit og Mays anmodning om at udsætte brexit.

May har anmodet om en yderligere udsættelse af brexit for at undgå et brexit uden en skilsmisseaftale.

May ønsker at udsætte brexit fra fredag den 12. april til den 30. juni.

Ifølge Sky News er det dog mere realistisk, at EU-lederne vil foreslå en fleksibel forlængelse frem til 30. juni 2020.

En udsættelse af brexit vil betyde, at briterne skal deltage i næste måneds valg til Europa-Parlamentet.

May skrev fredag i sit brev til Tusk, at Storbritannien forbereder sig på at deltage i europaparlamentsvalget 23. til 26. maj.

Theresa May har efter et langstrakt forløb, hvor det har vist sig umuligt at skaffe flertal i det britiske parlament for en brexitaftale, indledt forhandlinger med oppositionspartiet.

I løbet af mandagen har den britiske premierminister været i forhandlinger med oppositionspartiet Labour. Her er det indtil videre ikke lykkedes for parterne at nå frem til et gennembrud med en brexitaftale.

/ritzau/