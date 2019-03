Hvis der ikke er flertal i parlamentet, kan Storbritannien lige så godt bede om en endnu en forlængelse af brexit.

Det skriver premierminister Theresa May i et brev til medlemmerne af Underhuset.

'Hvis det viser sig, at der ikke er tilstrækkelig opbakning bag aftalen, eller hvis Underhuset afviser den igen, kan vi bede om en endnu en forlængelse inden 12. april,' skriver hun ifølge Sky News i brevet.

12. april er nemlig den dato, EU er gået med til, såfremt Storbritannien vil forlade EU uden en aftale.

Hvis Storbritannien smutter ud af unionen med en aftale, vil EU-regeringscheferne give landet helt til den 22. maj.

Hidtil har Theresa May været fast besluttet på, at Underhuset for tredje gang skulle tage stilling til den skilsmisseaftale, hun har forhandlet på plads med EU.

Det er formanden for Underhuset, John Bercow, dog ikke helt indstillet på, da parlamentarikerne allerede to gange har forkastet samme aftale.

Men nu er hun altså åben for at finde en ny brexit-dato - der i givet fald vil være den anden.

I brevet beklager hun det noget kaotiske forløb omkring brexit.

'Jeg har udtrykt min frustration med vores manglende evne til at træffe en beslutning, og jeg ved, at mange af jer også er frustrerede. I har en vanskelig opgave og det var ikke min mening at gøre den vanskeligere,' skriver hun.

Planen var oprindeligt, at Storbritannien forlader EU senest 29. marts.