Theresa May vil mandag informere parlamentet i London om, at en brexitaftale er tæt på at være på plads.

London. Ifølge den britiske premierminister, Theresa May, er næsten alt faldet på plads med hensyn til Storbritanniens udtræden af EU.

Parterne er nået til enighed om 95 procent af brexit.

Det vil Theresa May mandag sige i en tale i Underhuset, skriver avisen The Guardian og nyhedsbureauet Reuters sent søndag aften.

De to medier har oplysningerne fra et uddrag af talen, som May ventes at holde mandag eftermiddag i parlamentet.

Ifølge The Guardian ventes May blandt andet at bekræfte, at hun har er nået til enighed med de øvrige EU-lande om den fremtidige status for Gibraltar, og der er også fundet fælles fodslag med hensyn til, hvordan eventuelle fremtidige stridspunkter mellem Storbritannien og EU skal løses.

Klarhed om en britisk militærbase på Cypern er også faldet på plads, vil May sige i parlamentet.

Den største knast i forhandlingerne, spørgsmålet om grænsen mellem Irland og Nordirland, mangler dog fortsat at blive løst ifølge The Guardian.

Ifølge avisen vil May med sin tale forsøge at dæmpe intern uro i hendes konservative parti.

Flere parlamentsmedlemmer kritiserede efter sidste uges topmøde i EU Theresa May for ikke at have opnået nævneværdige fremskridt i forhandlingerne om brexit.

May vil gå i rette med kritikken ved i sin tale at fremhæve alle de specifikke områder, hvor der allerede er indgået aftaler.

Deriblandt skilsmisseregningen på 39 milliarder pund, en overgangsperiode fra den officielle udtræden i marts 2019 frem til mindst udgangen af 2020, som skal give Storbritannien tid til at tilpasse sig de nye forhold, samt sikring af EU-borgeres rettigheder i Storbritannien og vice versa.

Efter onsdagens topmøde i Bruxelles udtalte flere regeringsledere sig optimistisk med hensyn til at nå en aftale med Storbritannien.

- Vi respekterer alle hinanden, og Theresa May er en formidabel politiker. Jeg er stadig forsigtig optimist, lød det eksempelvis fra Hollands premierminister, Mark Rutte.

/ritzau/