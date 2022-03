Har russerne uforudsete problemer med at invadere Ukraine? Eller går alt efter planen, som de selv påstår?

Spørgsmålet kan besvares vidt forskelligt.

Men hvad er svaret, hvis man spørger en ukrainsk soldat, som kæmper mod russerne nede på jorden?

Ukrainske Maxim Barylo er med til at forsvare den næststørste by i Ukraine, Kharkiv. Han har i ugevis har været på 'operativ opgave'.

Her har Maxim Barylo tidligere fortalt til B.T., hvordan han beskytter byen imod militære angreb. En opgave, som han i øjeblikket er sendt på pause fra, fordi han har fået ordre på at hvile sig.

Og den befaling har skabt en reaktion hos Maxim Barylo, som er meget sigende for de ukrainske soldaters mentalitet og kampgejst.

»Vi blev trukket tilbage i reserven for at hvile. Vi er bekymrede for, at vores kammerater vil vinde uden os.«

»Hver dag venter vi på at blive ført tilbage til den del, hvor vi skal udføre operative opgaver,« siger han til B.T.

Maxim Barylo. Vis mere Maxim Barylo.

Maxim Barylo higer altså efter at komme tilbage på slagmarken.

For at bekæmpe russerne.

Og hvis man spørger Maxim Barylo, hvordan forsvaret af Kharkiv går, er han ikke i tvivl.

Den russiske bjørn er ikke, hvad den har været.

»Antallet af luftangreb er faldet.«

»For det meste er det nogle amatøragtige sabotører, som vi fanger. De har ikke den samme motivation som i starten. De ved godt, at der er stor risiko for at blive fanget og straffet,« siger han.

Samtidig med at russerne, ifølge Maxim Barylo, har mistet motivationen, oplever han det stik modsatte i sin egen befolkning.

»De kommunale arbejdere gør deres bedste i denne situation for at holde byen kørende. Og de frivilliges hjælp er simpelthen uvurderlig. Forsvarsministeriet har ikke gjort en tiendedel for os i forhold til det, som de frivillige gør.«

»Mad, vand, uniformer, termiske kameraer, droner, lommelygter, knive og campingudstyr. Det får vi gennem frivillige,« siger han.

Men selvom opbakningen og hjælpen er stor, har Maxim og soldaterkammeraterne ikke alt det nødvendige militæreudstyr.

»Ikke alle er fuldt udstyrede endnu. Vi kommunikerer med frivillige og leder efter udstyr. I øjeblikket har 90 procent skudsikre veste,« siger han.

Maxim Barylos gruppe har siden krigens udbrud manglet militært udstyr. Og det er blandt andet derfor, at nogle eksperter på forhånd har betvivlet ukrainernes chancer mod russerne.

Til de eksperter har Maxim Barylo en helt klar besked.

»Til de analytikere, der forudsagde, at russerne hurtigt ville erobre Kharkiv, anbefaler jeg, at de går samme vej, som det russiske skib gik.«

Historien om det russiske skib, som Maxim Barylo hentyder til, florerede på diverse medier for nogle uger siden.

Her kunne det i et lydklip høres, hvordan et russisk krigsskib truede nogle ukrainere til at overgive sig, hvis ikke de villle blive bombet.

Ukrainernes svar var blot: »Rend os i røven!'« Der er dog senere blevet sat spørgsmålstegn ved lydklippets ægthed.