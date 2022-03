Bang! Bang! Bang!

Lydene af store eksplosioner er på tragisk vis nærmest blevet hverdag for halvanden million indbyggere i Ukraines næststørste by Kharkiv.

Det fortæller den ukrainske soldat Maxim Barylo, der aktivt er med i byens forsvar imod den russiske hær, til B.T.

»Jeg står vagt, hvor jeg skal beskytte imod militære angreb. Det, jeg kan sige, er, at antallet af luftangreb er steget markant.«

Stigningen i luftangreb har gjort, at Kharkiv er ved at være så godt som sønderbombet nu, og i sidste uge slog et af de mange dødbringende missiler ned ved borgmesterens hovedkvarter i storbyen.

»Selvom vi bliver bombet på vores position, kunne vi høre eksplosionen fra et missilangreb, der ramte borgmesterens hovedkvarter,« skriver han.

Alt imens missilerne hærger i luften over Kharkiv, har russerne også en hel hær af soldater i nærheden. En stor hær, som nogle meldinger går på, er på vej mod Kharkiv.

En af Maxim Barylos opgaver er at stoppe disse russere i forsøget på at komme ind i Kharkiv og overtage byen.

En tjans, som Maxim Barylo går ind til med fuld optimisme og troen på, at det heroiske ukrainske folk nok skal komme sejrrigt igennem.

»Der kommer hele tiden flere og flere mennesker, der gerne vil forsvare byen. Folk kommer hen til os på gaden og spørger, om vi ikke nok vil tage imod dem, så de kan hjælpe med at kæmpe,« skriver han.

Resterne af en bygning i Kharkiv. Foto: SERGEY BOBOK

Det store efterspørgsel fra det ukrainske folk, der gerne vil deltage i at forsvare byen, er medvirkende til, at der ikke er nok udstyr.

»Jeg har våben og ammunition, men vi mangler hjelme, skudsikre veste, førstehjælp-kits, radio og sandsække. Det er de ting, vi har brug for,« skriver han.

Og selvom Maxim Barylo ikke har nok krigsudstyr, samtidig med russerne kunne ligne en overordentlig mundfuld, ryster han langt fra i bukserne.

Hvad tror du, deres chancer er for at overtage byen?

»Jeg vil sige for mig selv og alle dem, jeg står side om side med, fra vores artilleri og alle dem, som møder russerne i fronten. De får pik og kommer ikke til at overtage Kharkiv.«

»Hvis russerne kommer ind i Kharkiv, er det fordi jeg er død, og alle der kæmper for byen også er døde.«

»Vi holder Kharkiv lige meget hvad,« skriver han.

