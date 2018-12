Ifølge forsvarsminister Jim Mattis er Vladimir Putins opførsel gået ud over forholdet mellem Rusland og USA.

USA's forsvarsminister, Jim Mattis, lagde ikke fingre imellem, da han lørdag rettede en række beskyldninger mod den russiske præsident, Vladimir Putin.

På en konference i Simi Valley i Californien anklagede han blandt andet Putin for at have forsøgt at blande sig i midtvejsvalget i november.

Og Vladimir Putins opførsel er ifølge forsvarsministeren gået ud over forholdet mellem de to stormagter.

- Der er ingen tvivl om, at forholdet er forværret. Han (Putin, red.) forsøgte igen at lave kludder i vores valg i sidste måned, siger Jim Mattis.

- Vi har at gøre med en person, som vi simpelthen ikke kan stole på, tilføjer han.

Jim Mattis uddyber ikke, hvordan Putin skulle have forsøgt at blande sig i midtvejsvalget.

Den amerikanske efterretningstjeneste har konkluderet, at Rusland forsøgte at påvirke præsidentvalget i 2016.

Det skete angiveligt i et forsøg på at fremme den nuværende præsident Donald Trumps chancer for at vinde over hans demokratiske rival, Hillary Clinton.

Den tidligere FBI-chef Robert Mueller er blevet sat i spidsen for en undersøgelse, der skal afklare, hvorvidt russiske agenter samarbejdede med Donald Trumps kampagnestab op til valget.

Jim Mattis benyttede lørdag også sin taletid til at kommentere Ruslands seneste aggression ved Krim.

Russiske styrker skød i sidste uge mod ukrainske flådefartøjer ved den omstridte halvø, som Rusland annekterede i 2014.

Den episode har ikke just mildnet Jim Mattis' frustrationer over Putin.

- Hr. Putin er tydeligvis langsom i opfattelsen. Han kan ikke se, at han faktisk skaber et fjendskab mod sit folk, siger Mattis.

/ritzau/AP