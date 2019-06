En massivt strømafbrydelse har i øjeblikket angiveligt ramt Argentina og Uruguay.

Op mod 48 millioner mennesker er eftersigende påvirket og står lige nu uden strøm.

Det skriver BBC.

De argentinske medier oplyser ifølge BBC, at strømmen gik kort tid efter klokken 07:00 lokal tid.

Det fik både tog til at stoppe med at køre, ligesom trafiklys stoppede med at virke.

'En massiv fejl i det elektriske sammenkoblingssystem har efterladt Argentina og Uruguay uden strøm', oplyser strøm-leverandøren Edesur ifølge BBC i et tweet.

Der bor omkring 48 millioner mennesker samlet set i Argentina og Uruguay.

Opdateres...