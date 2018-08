To biler endte på bunden af et kæmpe hul, da jorden pludselig åbnede sig under bilerne i byen Harbin i det nordøstlige Kina. Det skriver South China Morning Post.

De tre mennesker i bilerne kom uskadte op af det otte kvadratmeter store jordfaldshul.

Førerne i den ene bil fortæller, at han ikke havde opdagede hullet, før han mærkede, at hans bil begyndte at tippe forover. Han slog bremserne i, men bilen var allerede på vej ud over kanten, og det var først dér, han opdagede den anden bil, som allerede lå på bunden.

Folk samler sig omkring hullet, som to biler er faldet ned i. Foto: CHINA STRINGER NETWORK Vis mere Folk samler sig omkring hullet, som to biler er faldet ned i. Foto: CHINA STRINGER NETWORK

I videon øverst ses, hvordan et gigantisk jordfaldshul i byen Fukuoha i Japan opstod i 2016.

Jordfaldshuller i byer opstår oftest, når der bygges nye veje og bygninger, da det svækker de jordlag, som stabiliserer byens fundament. Byggearbejdet betyder, at vand, oftest fra regn, ophober sig og langsomt skylder de stabiliserende sten og jord væk og til sidst skaber udhulninger under veje og bygninger.

De kinesiske myndigheder er nu ved at undersøge uheldet i Harbin nærmere.