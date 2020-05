De slap af sted med hele 97 biler, de tyve, som slog til mod udlejningsfirmaet Jucy i Auckland i New Zealand. Bilerne var parkeret på rad og række og havde sågar nøglerne siddende i.

I ly af New Zealands exceptionelt strikse lukning på grund af coronakrisen gik tyveknægtene i aktion. De klippede sig vej ind gennem hegnet og løftede porten af hængslerne – og væk var bilerne.

Tyveriet foregik over flere dage fra udlejningsfirmaets afdeling nær Auckland Lufthavn.

Udlejningsbiler fra Jucy er et velkendt syn på vejene i New Zealand, og firmaet er blandt de største, der tilbyder leje af campingvans. Det er et af de mest populære transportmidler, når man skal se naturen.

Udlejningsbilerne er – når der er tale om campingvans – malet i skarpt lysegrønt. De blev sjovt nok ikke taget af biltyvene. Foto: jucy.com Vis mere Udlejningsbilerne er – når der er tale om campingvans – malet i skarpt lysegrønt. De blev sjovt nok ikke taget af biltyvene. Foto: jucy.com

Disse campingvans er malet stærkt lysegrønne, så det er det rene vanvid at stjæle dem. Det gjorde de så heller ikke. Langt de fleste, der blev nuppet, var normale biler. Holden Captivas, Mazda 3 eller Suzuki Swifts – alle uden udlejerens logo

Et så stort tyveri ville være noget helt særligt under normale omstændigheder. Men når det sker, mens landet er lukket ned på grund af corona-pandemien, er det næsten tragisk.

»Vi indså hurtigt, at der var noget galt,« siger politiinspektør Matt Srhoj til BBC. »Bilerne vakte vores nysgerrighed ved den måde, de blev kørt på, og et par af vore patruljevogne endte med at sætte efter dem.

»Det er skuffende – det er det største biltyveri, jeg nogensinde har set,« siger Srhoj .

Da nyheden om det megastore tyveri ramte aviserne, oplevede firmaet en bølge af lokal støtte.

»Folk alarmerede politiet, så snart de fik øje på en mistænkelig bil, der blev sat til salg online,« siger Tom Ruddenklau, der er Jucys udlejningschef, til britiske BBC. »Politiet og hele samfundet har være fantastiske.«

En efter en blev bilerne fundet og returneret til Jucy. Indtil nu er det lykkedes at finde 85 af de stjålne køretøjer, og der er foretaget 29 anholdelser i forbindelse med tyveriet. 14 af tyvene er allerede blevet retsforfulgt.

Det var et slemt chok for Jucy, men nu er de fleste af bilerne klar igen, når New Zealand lukker op for landet, som det så småt er ved at gøre.

Inspektør Srhoj er optimistisk og er sikker på, at hans folk nok skal finde de sidste 12 biler