Borgerne i Hongkong kan se frem til endnu en weekend med massedemonstrationer.

Sent fredag aften lokal tid gav politiet i Hongkong tilladelse til, at demonstranter lørdag igen kan gå i gaden og protestere.

Lørdagens demonstrationer finder sted i Mong Kok, der er et af verdens tættest befolkede områder.

Mong Kok har en befolkningstæthed på 130.000 mennesker pr. kvadratkilometer, og da den officielle protestrute går igennem bolig- og shoppingområder, så skønnes det også, at den potentielt store tilstrømning af mennesker kan resultere i vanskeligheder for politiet.

Det skriver CNN.

Protesterne lørdag finder sted bare få dage efter, at mere end 20 demonstranter blev anholdt og sigtet for optøjer i Hongkong. Det er den mest alvorlige sigtelse, der er rejst mod demonstranter, siden demonstrationerne i Hongkong begyndte.

De sigtede har ifølge politiet sat afspærringer på vejene, ødelagt hegn, beskadiget vejskilte og angrebet politibetjente med brosten.

Demonstranterne blev tilbageholdt efter sammenstød med politiet ved en demonstration i den vestlige del af Hongkong søndag.

Her brugte politiet tåregas til at sprede demonstranterne. De havde blokeret vejene med vejskilte og paraplyer.

De massive protester i Hongkong har stået på i månedsvis nu og er affødt af et lovforslag, der vil betyde, at indbyggere i Hongkong kan udleveres til retsforfølgelse i Kina.

Modstandere af forslaget fremhævede, at det kunne åbne for flere domme af politisk karakter.

Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, har erklæret lovforslaget for skrottet. Men demonstranterne er utilfredse med, at hun ikke formelt har trukket det tilbage. Mange kræver derfor, at Lam træder tilbage.