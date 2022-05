»Konsekvenserne er vidtrækkende. Nedlukningerne rammer ikke blot den kinesiske økonomi, men også den globale.«

Sådan siger Mathias Dollerup Sproegel, seniorøkonom i Sydbank, efter den kinesiske regering endnu engang har meldt ud, at den har planer om store nedlukninger i større byer grundet coronavirus.

Nedlukningerne betyder, at folk ikke kan komme på arbejde og typisk må handle deres fødevarer online.

Læg dertil, at de kun må rejse ind og ud af landet, hvis det er højst nødvendigt.

Corona-strategien har langt fra været gratis. Der er store fald i den kinesiske produktions- og servicesektor, skriver Finans.dk.

Det dræner ikke kun den kinesiske økonomi, men altså også de globale forsyningskæder.

For eksempel er fabrikker i Shanghai-området blevet tvunget til at indstille produktionen, mens en mangel på lastbilchauffører har fået containerne til at hobe sig op på byens havn.

Og foreløbig ser det altså ikke ud til, at kineserne har planer om at ændre deres nultolerance-strategi, hvilket altså betyder mindre vækst i verdensøkonomien på sigt.