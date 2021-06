Det kan godt være, at det er svært at sælge sand i Sahara, men hvis man måtte lave en bod på Sardinian i Italien, så ville forretningen gå strålende.

I hvert fald kæmper ferieparadiset så meget med turister, der plyndrer stranden for sand og muslinger, at de ikke bare løfter pegefingeren, men også bødeblokken over for sandtyve.

Sardinien er verdenskendt for sine smukke, hvide sandstrande, men hvis du besøger øen, så skal du nok overveje, om sandet er værd at tage med hjem som souvenir.

I de groveste tilfælde af sandtyveri har det nemlig kostet tyven over 22.000 kroner i bøde, at blive taget med sækken fuld af hvidt sand.

Og det er noget, som myndighederne tager yderst seriøst, skriver BBC.

Derfor undersøgelser toldere din bagage i lufthavnen, og politiet har it-sikkerhedsbetjente til at overvåge websider for ulovligt salg.

For der har været mange eksempler på, at turister og sandtyve har forsøgt at smugle tomme sodavands flasker med sand, som de har kunne beholde som souvenir eller sælge på auktion.

I alt er der uddelt bøder for mere end 100.000 kroner.

Allerede tilbage i 2017 blev der indført forbud mod handel med sardinsk sand, småsten og skaller.

