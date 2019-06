En tale af en russisk politiker i Georgiens parlament har fået tusindvis af demonstranter på gaden.

Demonstranterne forsøger sågar at trænge ind i parlamentet i hovedstaden Tbilisi, skriver nyhedsbureauet AFP.

Tidligere torsdag talte Sergej Gavrilov, der er medlem af det russiske parlament, Dumaen, ved en forsamling for politikere i ortodokse kristne lande.

Spændingerne steg, da han gik på talerstolen.

Demonstranterne råbte i kor kritiske sange rettet mod Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Før demonstranterne nåede frem til parlamentsbygningen, var de i titusindvis samlet i den centrale del af Tbilisi.

Ifølge AFP kræver demonstranterne, at parlamentets formand Irakli Kobakhidze træder tilbage, og omkring 10.000 demonstranterne har forsøgt at trænge gennem politiets afspærringer.

Angiveligt er det lykkedes politiet at hindre, at demonstranterne trænger ind i parlamentsbygningen.

Nogle af demonstranterne bar EU-flag og bannere med påskriften 'Rusland er en besættelsesmagt'.

Landets indenrigsministerium meddeler, at man vil bruge 'alle lovlige midler' til at genoprette ro og orden.

Georgien og Rusland har ikke haft diplomatiske forbindelser siden Rusland vandt en kortvarig, men blodig krig mod landet i 2008.

Efterfølgende anerkendte Rusland to fjerne regioner i Kaukasus, Sydossetien og Abkhasien, som selvstyrende. I dag er russiske tropper udstationeret i begge lande.

Politisk er Georgien primært provestligt.

Oppositionen i Georgien beskylder det regerende og altdominerende parti Georgiens Drøm for ikke at at være tilstrækkeligt hårdt over for Rusland.

»Georgiens Drøm har bragt russiske besættere ind og har ladet dem sidde i formandens stol. Det er et slag i ansigtet på Georgiens seneste historie, siger Elene Khosjtaria,« der er parlamentsmedlem for oppositionen, til nyhedsbureauet Reuters.

Georgiens opposition forlanger, at både parlamentsformanden, indenrigsministeren og landets sikkerhedschef trækker sig.