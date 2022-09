Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tårnhøje temperaturer prægede en lang række lande denne sommer – herunder flere i Europa.

Heriblandt var både Belgien, Frankrig, Holland og Tyskland. Allesammen lande, der står for store dele af den europæiske kartoffelproduktion.

Ifølge analytikere fra World Potato Markets kan sommerens tørke have store konsekvenser for kartoffelproduktionen i Europa. Det skriver norske Dagbladet.

Ved udgangen af ​​august oplyste det tyske landbrugsministerium eksempelvis, at udsigterne for efterårets kartoffelhøst er drastisk forværret, mens man ifølge den franske produktionsgruppe UNPT forventer, at høsten i Frankrig vil ligge 20 procent under normalen.

Disse udfordringer kan ikke bare blive ensbetydende med et nøk op i prisen på kartofler, men også resultere i ændringer på standarden for pommes frites.

Årets kartofler er mindre end normalt, og det kan betyde, at franske landmænd igen må forhandle om, hvor lang en pommes frites skal være.

Noget, der sidst var oppe at vende i 2018, hvor pomfritproducenten McCain måtte reducere længden af deres friterede kartoffelstænger med knap to centimeter.

Som det ser ud nu, skal en pommes frites – ifølge belgiske og franske standarder – være mellem otte og ti centimeter, for at kunne kaldes dette.

Alt afhængigt af, hvordan efterårets høst arter sig, kan en lempelse blive nødvendig, hvorfor man fremover, måske, skal vænne sig til at køre både tyndere og kortere pommes frites i skrutten.