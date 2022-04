En massiv og omfattende jagt er i gang i Ukraine. En jagt, hvor man forsøger at finde frem til spioner.

Ikke kun dem, der kommer til landet fra Rusland. Men dem, der findes blandt egne rækker.

Den ukrainske politichef Oleksandr Malish, der står for patruljerne i byerne Kramatorsk og Slavjansk i regionen Donetsk, vil helst ikke kalde dem, der mistænkes for at forsøge at hjælpe fjenden, for ukrainere:

»Jeg kan ikke kalde disse folk for ukrainere, selvom de har ukrainsk pas og er født her og har levet her hele deres liv,« siger han til The Guardian og tilføjer:

Her ses et billede fra Old Town-markedet i Kramatorsk den 17. april. Foto: RONALDO SCHEMIDT

»De er ikke professionelle spioner, som blev trænet i Moskva og sendt hertil.«

Til mediet fortæller han, at der på kommunikationskanalen Telegram findes pro-russsiske grupper, der er målrettet beboere i Ukraine.

Inde i de grupper bliver der efterlyst eksempelvis koordinater eller billeder af bestemte personer – som man kan få betaling for at videregive.

Ifølge politichefen får dem, der vælger at sende den efterlyste 'vare' til gruppens administrator, op mod 500 pund, hvilket svarer til knap 4.500 danske kroner.

Indtil videre har Oleksandr Malish – ifølge hans egen forklaring – og hans hold fundet beviser på flere af den slags overførsler på Telegram, og 'adskillige' mistænkte kollaboratører skal være blevet tilbageholdt af de ukrainske myndigheder.

Han vil dog ikke oplyse et nærmere antal, skriver The Guardian.

Dog forklarer han, at en af dem, man har tilbageholdt, er en mand, som lokale borgere bad politiet om at tjekke.

Da de ransagede hans mobil, kunne man se, at han havde modtaget 400 pund fra en russiske bank den 8. april – samme dag, som togstationen i Kramatorsk blev ramt af et missilangreb, som kostede flere mennesker livet.

Manden nægtede ifølge Oleksandr Malish at forklare, hvorfor han havde modtaget overførslen fra den russiske bank, og derfor er han nu i politiets varetægt.

Det er ikke første gang, at man hører om 'forrædere' i Ukraine.

I begyndelsen af måneden fortalte landets præsident, Volodymyr Zelenskyj, under en tale, at han havde frataget to generaler deres militærrang:

»I dag blev en anden beslutning truffet. Vedrørende antihelte. Lige nu har jeg ikke tid til at håndtere alle forræderne. Men gradvist vil de blive straffet,« sagde han i den forbindelse.

Han forklarede dog ikke, hvad de to generaler skulle have gjort, siden de blev frataget deres rang.

