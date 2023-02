Lyt til artiklen

Voldsom regn har skabt kaos under et ultra-marathon i New Zealand.

Her er mindst 110 mennesker er ved at blive evakueret fra arrangementet, som finder sted nær byen Arrowtown i Otago, skriver New Zealand Herald.

Regnen har nemlig fået en nærliggende flod til at oversvømme.

Indtil videre er seks personer blevet fragtet til hospitalet med mild hypotermi.

Redningsholdet er ifølge New Zealand Herald ved at lokalisere flere deltagere og sikre, at de er i god behold.

Opdateres ...