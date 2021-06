Overvågning af sygedage, medarbejderne, kunder og sågar en muldvarp.

IKEA France blev tirsdag idømt en bøde på 1 million euro, altså over 7.436.000 kroner, af en fransk domstol, efter at være blevet fundet skyldig i at have udført ulovlig overvågning i næsten et årti, skriver The New York Times.

Ifølge anklagemyndigheden har Ikeas franske gren oprettet »spionsystemet« forskellige steder i Frankrig, hvor hundredvis af ansatte er blevet udspioneret. IKEA France har blandt overvåget sygedage og økonomi.

Derudover har Ikeas franske gren ansat falske medarbejdere, såkaldte muldvarpe, der har overvåget og skrevet rapporter om medarbejderne, skriver Reuters.

Muldvarpene blev også strategisk placeret i butikker, hvor fagforeningsarbejdet var stærkt, så koncernen på den måde kunne afværge strejke.

Adel Amara, en fagforeningsleder i en Ikea-butik, der var et mål for overvågningen, sagde tirsdag, at mens han var skuffet over, at der ikke blev udstedt strengere sanktioner, havde retfærdigheden sejret.

Ansatte og jobsøgende er blevet overvåget. Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Ansatte og jobsøgende er blevet overvåget. Foto: STEPHANE MAHE

»Denne retssag markerer starten på en ny æra, med en igangværende bevægelse. Hvor chefer kan dømmes, hvor de ikke længere er konger, og hvor borgerne forsvares,« sagde han ifølge New York Times.

Anklageren var gået efter en bøde på 2 millioner euro.

Og det er altså ikke kun den franske del af Ikeas ansatte, der har været for skud. Omkring 400 jobansøgeres privatliv er også blevet udspioneret ulovligt, hvor oplysninger er blevet brugt til at fravælge jobsøgende under ansættelsesprocessen.

Hele sagen, der blev afsløret af undersøgende journalister fra medierne Le Canard enchaîné og Mediapart i 2012, har fået meget opmærksomhed verden over.

Der er ingen beviser for, at lignende overvågning skete i nogen af ​​de andre 52 lande, hvor IKEA opererer.

Det multinationale IKEA har omkring 430 forretninger i mere end 50 lande på verdensplan. I Frankrig har kæden 34 varehuse og over 10.000 ansatte.