Serbisk politi har torsdag eftermiddag indledt en massiv menneskejagt på en tidligere dømt pædofil.

Politiet mistænker, at han har kidnappet en 12-årig pige for en uge siden, skriver blandt andre The Washington Times.

Mere end 200 betjente med sporhunde eftersøger i skrivende stund et skovområde i det østlige Serbien. Det er her den pædofile og pigen sidst er set.

I forbindelse med politiindsatsen er der blevet frigivet et billede af den 46-årige mistænkte.

Politiet opfordrer enhver, der ser ham, til at kontakte dem med det samme.

Den mistænkte blev sidste år løsladt efter at have tilbragt 12 år i fængsel. Han havde indtil da afsonet en straf for at have forsøgt at voldtage en ung pige.

Siden har han desuden tilbragt yderligere fem måneder bag tremmer - dømt for at have chikaneret en kvinde på de sociale medier.

