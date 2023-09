»Han kan være på fri fod hvor som helst i Storbritannien.«

En landsdækkende menneskejagt er endnu i gang efter en tidligere britisk soldat, der er mistænkt for terrorforbrydelser, og som onsdag morgen på spektakulær vis formåede at flygte fra et fængsel.

De indledende undersøgelser af sagen har vist, at den 21-årige unge mand, som sad fængslet i Wandsworth, mens han ventede på den kommende retssag, formåede at flygte klokken 07.50 lokal tid.

Siden har der ikke været nogen spor efter ham.

Onsdag aften kom Dominic Murphy, der er leder af antiterrorenheden hos Metropolitans Police, derfor med endnu en opfordring til den britiske befolkning:

»Jeg appellerer indtrængende til offentligheden om at hjælpe os med at finde Daniel Khalife, som kan være på fri fod hvor som helst i Storbritannien,« sagde han.

»Min appel til offentligheden er den, at selvom han menes at udgøre en lav risiko (for fare for offentligheden, red.), så tag ikke kontakt til ham, men ring til politiet. Så vil vi rykke ud, uanset hvor i landet du ringer fra.«

Den opsigtsvækkende flugt fra fængslet fandt sandsynligvis sted, mens Daniel Khalife arbejdede i køkkenet.

Her ses et billede af den efterlyste tidligere soldat. Foto: Metropolitan Police Vis mere Her ses et billede af den efterlyste tidligere soldat. Foto: Metropolitan Police

På en eller anden vis menes han at have sneget sig ud derfra – for derefter at have klamret sig fast til undersiden af en varevogn, som kørte fra stedet.

Og dermed uforvarende fragtede ham ud i friheden.

Da han sidst blev set, var han iført en kokkeuniform bestående af en hvid T-shirt, rød- og hvidternede bukser og brune støvler med stålhætte.

Han sad varetægtsfængslet i Wandsworth, mens han ifølge BBC blandt andet er anklaget for at have 'fremskaffet' personlige oplysninger om soldater fra forsvarsministeriets administrationssystemer, som 'sandsynligvis ville være nyttige for en person, der begår eller forbereder en terrorhandling'.

Derudover skal han angiveligt også have placeret 'falske bomber' på en militærbase med den hensigt at få andre til at tro, at de 'sandsynligvis ville eksplodere eller antænde og derved forårsage personskade eller skade på ejendom'.

Selv nægter han sig skyldig.

Som følge af menneskejagten er lufthavne og havne i Storbritannien ifølge BBC blevet bedt om at gennemføre yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at Daniel Khalife ikke slipper ud af landet – hvilket onsdag resulterede i forsinkelser i hele Storbritannien, herunder i Heathrow Lufthavn, Manchester Lufthavn og Port of Dover.