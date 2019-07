Rejsende på strækningen mellem Hamborg og Flensborg vil i dag opleve massive bilkøer.

Så massive, at der i nogle tilfælde kan blive tale om noget, der ligner 'permanente parkeringspladser'.

Sådan beskriver ADAC – den tyske udgave af FDM - situationen.

Det er et sammenrend af flere forskellige omstændigheder, som giver massive bilkøer på de tyske motorveje helt op til den danske grænse.

Det ene er, at en del hollandske turister er på vej på ferie. Det andet, at en del skandinavere er på vej hjem. Og det tredje – og mest signifikante – er, at hele Tyskland holder ferie.

Allerede lørdag middag er der massive bilkøer mellem Hamborg og den danske grænse.

ADAC skriver, at det ikke kan betale sig at tage en frakørsel og forsøge at køre uden om de lange ventetider på motorvejen.

På mange tilstødende strækninger er der også opstået store køer. Så det er med at væbne sig med tålmodighed.