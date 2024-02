Det er lige nu gang i en massiv indsats ved den svenske efterretningstjeneste, Säpos, hovedkvarter i Solna, som ligger nær Stockholm.

Der er mistanke om, at et formodet gasudslip har fundet sted ved bygningen, lyder det fra Expressen.

»Fem personer er bragt til hospitalet med luftvejssymptomer, hoste og så videre,« siger Patrik Söderberg, cheflæge i Region Stockholm.

Politi og redningstjenester er på stedet, og Region Stockholm er gået op i beredskab, beretter Expressen videre.

»Redningstjenesterne er på stedet, men lige nu kan jeg ikke gå i detaljer,« siger Adam Isaksson Samara, pressetalsmand hos den svenske sikkerhedstjeneste, til det svenske medie.

Säpos hovedkvarter er ifølge Aftonbladet blevet evakueret, og området er blevet afspærret inden for en radius af 500 meter.

»Det lugter mærkeligt, som maling i vores ventilationssystem. Politiet bad os om at lukke vinduerne,« fortæller en beboer i området til mediet.

Beredskabet oplyser til Expressen, at man er på stedet, efter at folk har rapporteret om en ukendt lugt.

»Der har været indikationer på gasudslip i Säpos lokaler i Solna. Vi har beredskabsenheder, vi har akutlægebiler, vi har ambulancer på stedet. Dem, der kommer ud og har symptomer, hjælper vi til hospitalet, så de kan blive undersøgt der,« siger Patrik Söderberg, der er cheflæge i Region Stockholm.

Videre forklarer han, at man ikke har nogen oplysninger om, hvad det skyldes, eller hvad der kan være sket.

Karin Lutz er pressechef hos Säpo. Hun siger:

»Lige nu er vi ved at finde ud af, hvad det er, der er sket og hvad der er baggrunden for alarmen. Men det er for tidligt at sige noget om, hvad der er sket.«

B.T. følger sagen.