En stor brand er fredag brudt ud i en skyskraber i den centrale kinesiske by Changsha.

Antallet af ofre er ukendt, skriver The Guardian.

Ifølge det lokale medie CCTV 'sprøjter tyk røg ud fra skyskraperen, som er den 200 meter høje China Telecom-bygning, og flere etager brænder voldsomt.'

Brandmænd har påbegyndt arbejdet med at slukke flammerne og udføre redninger på stedet.

This afternoon, the building of China Telecom building in Changsha长沙caught fire, no casualties reported yet, stay safe everyone! pic.twitter.com/QNnezk2Mxk — China in Pictures (@tongbingxue) September 16, 2022

Changsha er hovedstaden i Hunan-provinsen og har en befolkning på omkring 10 millioner.

Opdateres...