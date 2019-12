Der er bare nogle traditioner her i december, som hænger ved år efter år.

Og så måske alligevel ikke. Det velkendte Luciaoptog møder nu modstand og aflysninger.

Hvert eneste år den 13. december rundt omkring i landet kan man se en masse Luciaoptog på skoler og i byer i Danmark.

Men det er faktisk en tradition, som stammer fra Sverige, der siden 1928 har kåret en Luciabrud.

Og traditionen er da også lidt anderledes i Sverige end i Danmark, hvor hver by vælger sin Luciabrud, og den 13. december dyster de så mod hinanden om at blive Sveriges Luciabrud.

Men det er netop i Sverige, at de nu er begyndt at aflyse de traditionsrige Luciaoptog. Det skriver Aftonbladet.

Det er simpelthen for svært at finde kandidater til konkurrencen, og det betyder, at fejringen nu er aflyst i 15 ud af 33 skånske kommuner.

»Det passer ikke særlig godt ind i dagens samfund med alle de her skønhedskonkurrencer blandt unge piger. Det er problematisk. Vi vil ikke have det længere,« har Viktoria Munk fra Hörby Kommune sagt om aflysningen til P4 i Sverige.

Luciaoptoget har ofte medført store debatter i Sverige. Eksempelvis valgte SVT en mørk luciabrud tilbage i 2012, men det skabte en kæmpe vrede.

Mange seere klagede over, at det ydmygede dem og den svenske tradition. Vinderen blev også kaldt for ‘negerlucia’.

Lucia har ikke noget med jul at gøre, selvom det er placeret i midten af julemåneden.

Traditionen kom til Danmark i 1944 under 2. verdenskrig.